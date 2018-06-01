Світові лідери розкритикували американські мита на металургію [ Редактировать ]
Низка світових лідерів різко розкритикували запроваджені адміністрацією Дональда Трампа мита на сталь та алюміній.
Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з американським колегою назвав їх - великою помилкою. І додав, що через "економічний націоналізм" Трампа постраждають усі.
Про негативні наслідки мит главу Білого Дому попередив і міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр. А президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер назвав 1 червня - "чорним" днем для світової торгівлі.
Натомість у МВФ наголосили, що у тривалих торговельних війнах програють усі. Тому згодом ця ситуація може обернутися проти Трампа.
Нагадаю, сьогодні набули чинності нові тарифи США на імпорт металів. обмеження стосуватимуться сталі та алюмінію з країн ЄС, Мексики й Канади. У Вашингтоні пояснили - не змогли домовитися з Брюсселем. Переговори з Мексикою та Канадою щодо нових умов для зони вільної торгівлі - теж затяглися. У ЄС уже пообіцяли вжити заходів у відповідь
"Це чорний день для світової торгівлі. Євросоюз не може Не відреагувати. Тому ми негайно звертаємося до СОТ для вирішення спору і збираємося вжити заходів у відповідь. Ми можемо зробити те саме, що й вони", - наголосив Жан-Клод Юнкер, президент Європейської комісії.
"Навіть якщо ЄС відповість тим самим і інші країни так вчинять - це менше відсотка від обсягів нашої економіки. Впровадження мит на американські товари не означає, що їх не продаватимуть. Думаю, наші союзники з часом заспокояться і змиряться з цією думкою", - переконаний Вілбур Росс, міністр торгівлі США.
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