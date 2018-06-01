Топ-10 музыкальных хитов этого сезона (видео) [ Редактировать ]
Музыку сейчас можно услышать повсюду: на улице, в кафе, у соседа, даже в маршрутке. А знаете ли вы главные хиты?
Специально для вас мы подготовили Топ-10 музыкальных хитов этого сезона.
1. Филипп Киркоров - Цвет настроения синий
2. Тимати feat. Егор Крид - Гучи
3. Ленинград ft. Глюк’oZa (ft. ST) Жу-Жу
4. ZAYN - Entertainer
5. The Weeknd - Call Out My Name
6. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол
7. Christina Aguilera - Fall In Line
8. Jah Khalib - Медина
9. Макс Барских - Сделай громче
10. MALFA – So long
Напомним, что Настя Каменских разделась догола в откровенном видео на новую песню.
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