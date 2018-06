Музыку сейчас можно услышать повсюду: на улице, в кафе, у соседа, даже в маршрутке. А знаете ли вы главные хиты?

Специально для вас мы подготовили Топ-10 музыкальных хитов этого сезона.

1. Филипп Киркоров - Цвет настроения синий

2. Тимати feat. Егор Крид - Гучи

3. Ленинград ft. Глюк’oZa (ft. ST) Жу-Жу

4. ZAYN - Entertainer

5. The Weeknd - Call Out My Name

6. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол

7. Christina Aguilera - Fall In Line

8. Jah Khalib - Медина

9. Макс Барских - Сделай громче

10. MALFA – So long

