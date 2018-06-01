В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего 10-полосную дорогу (фото) [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 1 июня, в Киеве на Кольцевой дороге, возле обойного рынка фура Renault сбила насмерть пешехода. Авария случилась около 03:40, сообщает Информатор со ссылкой на сотрудников полиции.
По их данным, грузовик ехал в сторону проспекта Победы. Возле обойного рынка мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.
"Так как все произошло в темное время суток, водитель фуры поздно заметил пешехода, начал тормозить и пытался уйти от столкновения. К сожалению, избежать его не удалось. На дороге остался тормозной след фуры", – говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Ему было около 35 лет.
Напомним,
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