Мариано Рахой лишился поста главы испанского правительства. Парламент Испании в пятницу поддержал вотум недоверия Рахою. "За" проголосовали 180 из 350 депутатов. Для вотума недоверия было достаточно 176 голосов, сообщает BBC News.

Рахой - первый в истории премьер-министр Испании, которому был вынесен вотум недоверия.

Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на голосование Социалистической рабочей партией Испании через несколько дней после того, как суд признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывших членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.

Рахой признал поражение еще до начал голосования по вотуму недоверия и поздравил с победой своего предполагаемого преемника на посту премьера - лидера социалистов Педро Санчеса.

Напомним, в Грузии премьер-министр отказался выполнять требования митингующих.