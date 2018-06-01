Впервые в истории: в Испании вынесли вотум недоверия правительству [ Редактировать ]
Мариано Рахой лишился поста главы испанского правительства. Парламент Испании в пятницу поддержал вотум недоверия Рахою. "За" проголосовали 180 из 350 депутатов. Для вотума недоверия было достаточно 176 голосов, сообщает BBC News.
Рахой - первый в истории премьер-министр Испании, которому был вынесен вотум недоверия.
Вопрос о вотуме недоверия был вынесен на голосование Социалистической рабочей партией Испании через несколько дней после того, как суд признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов бывших членов Народной партии Рахоя и связанных с ней бизнесменов.
Рахой признал поражение еще до начал голосования по вотуму недоверия и поздравил с победой своего предполагаемого преемника на посту премьера - лидера социалистов Педро Санчеса.
Напомним, в Грузии премьер-министр отказался выполнять требования митингующих.
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