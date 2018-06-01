В воинской части 3028, расположенной в городе Калиновке Винницкой области, произошла вспышка кори. Инфекционное заболевание"скосило" 69 военнослужащих. Так как инфекционное отделение Калиновской центральной районной больницы сейчас на ремонте, больных лечат в Виннице и Хмельнике, пишет "День".

Причину распространения инфекционного заболевания уже обнаружили. 19 апреля в воинскую часть прибыло молодое пополнение из Львовщины. Через две недели, трое военнослужащих из этой команды обратились к нам за медицинской помощью и в них были явные признаки заболевания корью. После разговора выяснили, что на сборном пункте во Львове были призывники с признаками заболевания - простудой, повышенной температурой тела, насморком, конъюнктивит, - начальник медицинской службы воинской части 3028 майор Николай Рябоконь. За время, пока болезнь не проявилась, новобранцы имели контакт с другими военнослужащими - в столовой, бане, на занятиях.

20 мая в медпункт обратилось сразу 12 военнослужащих, в семи из которых подтвердился диагноз корь. После этого с помощью почти ежедневно обращались по два-три военнослужащие с признаками заболевания.

"Первыми заболели военнослужащие срочной службы, а впоследствии и контрактники. Все новобранцы, прибывшие на службу в часть, имели справки о прививках", - прокомментировал майор Рябоконь.

Напомним, количество заболевших школьников значительно возросло.