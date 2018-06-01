ГРД повинна перестати бойкотувати кваліфікаційне оцінювання судів - Голова Венеціанської комісії [ Редактировать ]
Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо висловився проти припинення участі ГРД у кваліфікаційному оцінювані суддів України, яке зараз проводить Вища кваліфікаціна комісія суддів.
"Я б просив вас відновити співпрацю", - підкреслив Джанні Букіккіо.
Сьогодні під час конференції "Судова реформа в Україні: досягнення та подальші кроки", що відбувається з нагоди другої річниці судової реформи, Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо висловив свою думку щодо виходу ГРД із процедури кваліфікаційного оцінювання суддів.
"Я б хотів, щоб ГРД перестала бойкотувати кваліфікаційне оцінювання суддів. Я б просив вас відновити співпрацю з ВККСУ", - повідомив Джанні Букіккіо.
"Я знаю, що внаслідок окремих рішень Комісії, ГРД вийшла з оцінювання. Але, на мою думку, цього не варто було робити. Я не є прихильником бойкобування. У будь якому випадку можна дійти до компромісу та згоди", - додав високопосадовець.
Нагадаємо, що ВККСУ внесла у свій регламент зміни, які стосувались оформлення документів, які надає Комісії ГРД. Зокрема, підписувати протоколи членами Ради, які ухвалювали те чи інше рішення та надавати висновки за 10 днів до засідання. У Комісії кажуть, що це для того, щоб члени Комісії мали можливість детально ознайомитись з інформацією. Натомість, 26 березня Рада оголосила про те, що виходить з процесу оцінювання.
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