Введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, желающих получить гражданство Украины предусматривает государственная программа на 2018-2028 годы по функционированию украинского языка.

Кабмин в течение месяца должен создать экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, говорится в указе президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины".

Государственную целевую программу на 2018-2028 годы Кабмин должен разработать за 2 месяца. Она будет направлена ​​на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепления государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов их защиты и развития.

"Программа предусматривает улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины; обеспечение поддержки и популяризации украинского языка за рубежом поддержки инноваций, новых знаний и развития современных культурных индустрий, улучшения качества украиноязычного культурного продукта на телевидении, радио, в кино и видеосети, обеспечение доступа зрителей к лучшим произведениям европейской и мировой кинематографии, в частности стимулирование дублирования на украинский язык произведений классики мирового кинематографа", - говорится в указе.

Напомним, Порошенко подписал "языковой" указ.