За май на Донбассе - 10 погибших и 25 раненных мирных жителей. Фото: kuleshovoleg.livejournal.com

В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 мирных жителей, еще 25 получили ранения, сказал первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"На прошлой неделе в Троицком 13-летний мальчик и его отец были убиты. 18-летний юноша и его мать – ранены. В Горловке два мальчика (в возрасте 10 и 11 лет) были ранены. 14-летний мальчик убит и трое подростков ранены", – передает "РБК-Украина".

По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня.

"За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия – посетовал он и отметил обострение на мариупольском направлении, где наблюдатели слышали около 400 взрывов.

Напомним, с 2014 года на Донбассе погибло более 240 детей. Такие данные сегодня озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее Петр Порошенко обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе.