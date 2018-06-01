На Донбассе погибли 10 мирных жителей [ Редактировать ]
В мае 2018 года на Донбассе погибли 10 мирных жителей, еще 25 получили ранения, сказал первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"На прошлой неделе в Троицком 13-летний мальчик и его отец были убиты. 18-летний юноша и его мать – ранены. В Горловке два мальчика (в возрасте 10 и 11 лет) были ранены. 14-летний мальчик убит и трое подростков ранены", – передает "РБК-Украина".
По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня.
"За последнюю неделю на востоке Украины мало что изменилось. Повторяется ряд актов насилия – посетовал он и отметил обострение на мариупольском направлении, где наблюдатели слышали около 400 взрывов.
Напомним, с 2014 года на Донбассе погибло более 240 детей. Такие данные сегодня озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее Петр Порошенко обсудил с главой МИД Германии ситуацию на Донбассе.
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