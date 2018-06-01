Шутки природы: под Самарой выпал снег (видео) [ Редактировать ]
В российском городе Ульяновск, под Самарой, в первый день лета выпал снег.
Шокированные местные жители поделились видео события в социальных сетях.
Так, на видео и фото видно, что в городе выпал слой снега толщиной в несколько сантиметров. Согласно информации на сервисах погоды, в Ульяновске сейчас температура воздуха составит максимум 6 градусов тепла.
Ранее, в мае, Казахстан засыпало снегом.
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