В городе выпал слой снега толщиной в несколько сантиметров.

В российском городе Ульяновск, под Самарой, в первый день лета выпал снег.

Шокированные местные жители поделились видео события в социальных сетях.

Так, на видео и фото видно, что в городе выпал слой снега толщиной в несколько сантиметров. Согласно информации на сервисах погоды, в Ульяновске сейчас температура воздуха составит максимум 6 градусов тепла.

Ранее, в мае, Казахстан засыпало снегом.