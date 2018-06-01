Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Татарбунарского района Одесской области Александра Кривенко.

Причиной стал отказ чиновника передать инвестору в аренду землю для строительства солнечной электростанции, сообщает пресс-служба президента.

О своем решении Порошенко сообщил во время визита в Одессу. Он отметил, что данное распоряжение подписал по представлению главы Одесской областной госадминистрации.

Такое решение обусловлено тем, что Кривенко более полугода не передавал инвестору, который хотел построить солнечную электростанцию, землю в аренду. Хотя соответствующее распоряжение, по его приказу, было от главы Одесской ОГА.

"К нему еще в декабре прошлого года обращались инвесторы с просьбой передать в аренду земельный участок под строительство объектов альтернативной энергетики", - сказал президент.

Однако, за полгода предприятие не только не начало строиться, но даже землю не получило.

"А все потому, что глава райгосадминистрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, не считает нужным заключать соответствующее соглашение с предприятием", - объяснил Порошенко.

Он отметил, что если чиновники на местах позволяют себе мешать инвесторам в чьих-то интересах, то власть должна быть жесткой к ним.

Президент уверен, что увольнение Кривенко будет примером для других чиновников.

Несколькими днями ранее Петр Порошенко уволил главу НКРЭ.