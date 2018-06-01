У Литві стартували масштабні навчання [ Редактировать ]
Найбільші в історії Литви національні військові навчання стартували в цій балтійській країні. Упродовж двох тижнів відпрацюють операції, спрямовані на захист держави від агресора. Тренування частково пройдуть за участі союзників із НАТО, зокрема з Німеччини, Великої Британії та Португалії.
В оборонних маневрах візьмуть участь 9 тисяч військових - це солдати та офіцери збройних сил та представники інших інституцій, підпорядкованих силам безпеки.
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