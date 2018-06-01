Катастрофа рейсу МН17: Нідерланди визнали провину Росії [ Редактировать ]
Провина за трагедію рейсу МН17 лежить на Росії. Постанову про це сьогодні одноголосно прийняла палата представників парламенту Нідерландів.
"За" проголосувала навіть прокремлівська опозиція. Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали багато держав світу, в тому числі країни блоку Нато. Нагадаю, Boeing 777 Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року.
Над територією, контрольованої бойовиками. З самохідної установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", яка прибула з 53 бригади, базованої в районі Курська в РФ. На борту Боїнга було 298 людей. Всі загинули.
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Трагедія МН17: Росія не визнає результати розслідування
Втім, наймасштабнішим, з огляду на одночасну кількість жертв, злочином російськіх військ натепер залишається трагедія борту МН17. Нагадаю, що минулого тижня слідчі у справі оприлюднили офіційні результати розслідування. Втім, у Кремлі їх не визнали. Взяти на себе відповідальність за збиття малазійського Боїнгу закликали Росію в Євросоюзі.