Провина за трагедію рейсу МН17 лежить на Росії. Постанову про це сьогодні одноголосно прийняла палата представників парламенту Нідерландів.

"За" проголосувала навіть прокремлівська опозиція. Визнати свою провину у катастрофі лайнера Росію закликали багато держав світу, в тому числі країни блоку Нато. Нагадаю, Boeing 777 Малайзійських авіаліній збили 17 липня 2014 року.

Над територією, контрольованої бойовиками. З самохідної установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", яка прибула з 53 бригади, базованої в районі Курська в РФ. На борту Боїнга було 298 людей. Всі загинули.