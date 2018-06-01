Зустріч міністрів закордонних справ країн-учасників "Нормандської четвірки" відбудеться 12 червня в Берліні. Про таку домовленість повідомив очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.

Сьогодні він разом з українським колегою Павлом Клімкіним побував на лінії розмежування в районі Маріуполя. Міністри поспілкувалися зі спостерігачами ОБСЄ і зустрілися з місцевими жителями. Дипломати повідомили і про порядок денний берлінської зустрічі. Серед основних питань - звільнення українських в'язнів і формат миротворчої місії ООН на Донбасі.