Трьох українських військових поранено на Сході минулої доби. За даними штабу операції об'єднаних сил, за добу - 26 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю - міномети та артилерію 122-го калібру.

На Луганському напрямку активні бойові дії тривали в районі Новотошківського. На приморській ділянці - біля Чермалика, Павлополя та Водяного - бойовики під прикриттям артилерії намагалися штурмувати наші позиції. Усі атаки наші військові відбили.

Внаслідок активних оборонних дій армійців - двоє окупантів загинули, ще двоє поранені. У Чермалику вкотре під ворожий вогонь потрапили житлові квартали. Сьогодні зранку противник продовжив обстріли, переважно на Донецькому напрямку.