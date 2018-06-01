Житлові квартали Чермалика потрапили під ворожий обстріл [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на Сході минулої доби. За даними штабу операції об'єднаних сил, за добу - 26 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю - міномети та артилерію 122-го калібру.
На Луганському напрямку активні бойові дії тривали в районі Новотошківського. На приморській ділянці - біля Чермалика, Павлополя та Водяного - бойовики під прикриттям артилерії намагалися штурмувати наші позиції. Усі атаки наші військові відбили.
Внаслідок активних оборонних дій армійців - двоє окупантів загинули, ще двоє поранені. У Чермалику вкотре під ворожий вогонь потрапили житлові квартали. Сьогодні зранку противник продовжив обстріли, переважно на Донецькому напрямку.
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