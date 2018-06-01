У Дніпрі лави Нацполіції поповнили 260 молодих офіцерів [ Редактировать ]
Новобранцями сьогодні поповнилися і лави Нацполіції України. З Дніпропетровського університету внутрішніх справ випустилися 260 молодих офіцерів, які отримали погони лейтенантів поліції. Де і ким служитимуть - розкажуть наші кореспонденти.
Чотири роки навчання позаду. В руках - дипломи, на плечах - погони лейтенантів. Випускники Університету внутрішніх справ - майбутні правоохоронці.
"Чувства печали и гордости за то что окончила вуз. Чувства большой ответственности - с сегоднешнего дня затупаю на службу. Распределяюсь город Мариуполь Донецкая область", - говорить Наталія Мазенко, випускниця Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Попри небезпеку, яка чекає їх на службі, випускники запевняють - готові до будь-яких завдань.
"Мы, как выпускники следственного факультета виходим из стен нашей альма-матер и начинаем выполнять наши функциональные обязаности, а именно защита прав и свобод граждан", - говорить Сергій Форсянов, випускник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Сьогодні - 260 офіцерів поповнили лави Нацполіції України. Вони працюватимуть слідчими та оперативниками. І вже отримали призначення на роботу в різних регіонах України.
"Этот выпуск, в рамках новой реформы проводимой в системе МВД, проводился по подготовке нового уровня полицейских, с более углубленным уровнем изучения норманивных документов и практики применения тех навыков и умения, которые они получили в наших стенах. Я уверен, что полиция 14 областей нашей страны получат достойную смену", - говорить Андрій Фоменко, ректор Дніпропетровського Державного університету внутрішніх справ.
На службу поліцейські заступлять із четвертого червня. А попрощаючись з університетом - лейтенанти виконали свій перший офіцерський вальс. Потім - у повітря традиційно злетіли десятки монет. Як кажуть, на вдачу.
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