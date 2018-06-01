Звільнити бранців Кремля вимагали сьогодні й у різних містах України. Зокрема, в Кропивницькому кілька десятків людей зібрались на центральній площі міста. У руках - тримали символічні червоні картки та плакати з вимогою відпустити відомого кінорежисера Олега Сенцова.

У такий спосіб люди долучилися до всесвітньої акції проти російської агресії в Україні. Нагадаю, Олег Сенцов голодує вже 19 днів. Його засудили до двадцяти років позбавлення волі за нібито підготовку теракту в Криму. До сьогоднішньої акції долучилися рідні та знайомі двох військових із Кропивницького, які теж перебувають у полоні -- це Сергій Глондар та Олександр Коріньков.

"Зовсім розпочинається Чемпіонат Світу з футболу в Росії це найкращий час щоб привернути увагу світу, що Росія це не країна, яка приймає мундіаль, а країна, яка утримує безневинних людей лише за їх національність, і за їх позицію, сьогодні в російських в'язницях і в окупованому Криму знаходиться 69 українців, з них 4 голодує", - говорить Олена Сінченко, активістка.