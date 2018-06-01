Сьогодні півтисячі військових отримали дипломи магістрів Національного університету оборони імені Івана Черняховського в Києві. Цьогорічний випуск найбільший за всію історію Незалежності України. Більшість офіцерів з бойовим досвідом. Навчалися буквально в перервах між боями. Кому і за що вручили золоті медалі та меч Кололеви Британії - розкаже Поліна Спасенко.

Їх називають елітою української армії. У святковій формі під урочистий марш крокують випускники Національного університету оборони.

"Під час протистояння російській агресії ми здобули багато корисних уроків та отримали безцінний бойовий досвід. Зроблені нами висновки стають основою системних перетворень, що відбуваються у збройних силах України", - говорить Віктор Муженко, начальник Генерального штабу ЗСУ.

Дипломи магістра сьогодні отримують півтисячі військових. Когось вітають дружини та батьки, а хтось прийшов на плац із майбутнім поколінням захисників.

"Майбутні козаки. Хочеш бути, як тато, коли виростеш? - Угу".

На відміну від звичайних університетів, зовсім юних обличь тут не побачиш. Більшість - військові з чималим досвідом і високими військовими званнями. Тут готують генералів, адміралів та офіцерів для роботи в управліннях Міноборони, ЗСУ та Генштабі. Цьогоріч серед випускників - і четверо іноземців. Майор Нам Хун Кім в Україні два роки підвищував кваліфікацію. Тепер із золотою медаллю повернеться служити до Республіки Корея.

"В Украине уровень военной науки очень высокий, поэтому отправили меня в штаб сухопутных войск", - говорить Нам Хун Кім, офіцер Сухопутних військ Республіки Корея.

Щорічна традиція - вручення перехідної шаблі часів Богдана Хмельницького. Почесним артефактом нагородили підполковника Олександра Гладіщука.

"Плани? Одразу у війська - реалізувати свої знання у військах. Задля зміцнення обороно здатності нашої держави", - говорить Олександр Гладіщук, випускник Національного університету оборони України.

Особлива відзнака - меч королеви Великої Британії. Його з 1996 року вручають найкращим випускникам закладу.

"Ми розуміємо, яку жертву принесла Україна, захищаючи свою землю та цінності. Ми підтримуємо вас - ваш суверенітет та територіальну цілісність. І я віддаю шану хоробрості Збройних Сил України", - говорить Девід Ворнер, аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні.

Цьогоріч цю нагороду вручили Героєві України, генерал-майорові Андрію Ковальчуку. Із чотирьох років війни на сході - три він провів, відвойовуючи окуповані території.

"Навчався на заочній формі навчання і десь 50% напевно часу був в зоні АТО. Дай Бог, щоб ці знання не застосовувалися на практиці і війна закінчилася і залишалося тільки вчити і готувати особовий склад", - говорить Андрій Ковальчук, Герой України, випускник Національного університету оборони України.

Серед слухачів і випускників університету - 10 Героїв України. Загалом за роки свого існування звідси вийшло понад десять тисяч військових фахівців.