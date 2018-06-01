В ночь на 1 июня в одном из районов города Черкассы произошла драка со стрельбой с участием полицейского.

"Полицейские установили двух человек, которые находились на месте происшествия, и которые могут быть причастны к схватке. Лица совершеннолетние. Одним из установленных лиц, является работник полиции Черкасской области, который на момент происшествия находился на больничном", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

На данный момент инспекцией по личному составу назначено служебное расследование, вместе с тем, по факту указанных событий решается вопрос об открытии уголовного производства.

На время проведения служебного расследования данный работник полиции отстранен от исполнения своих функциональных обязанностей.

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