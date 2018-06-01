Тысяча гривен в час: женщина открыла бордель в центре Киева [ Редактировать ]
Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции разоблачили заведение по предоставлению сексуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции города Киева.
"Во время процессуального действия задержали организатора и лиц, которые предоставляли сексуальные услуги клиентам. Мы установили, что место разврата организовала 29-летняя жительница Киевской области. Она арендовала квартиру в центре столицы и завербовала девушек приятной внешности",- сообщил в.и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.
Кроме того, был проведен обыск в автомобиле злоумышленницы и по месту его регистрации. В результате правоохранители изъяли деньги и мобильные телефоны.
Установлено: проститутки получали за час услуг с клиентом от тысячи гривен, а половину от этой суммы отдавали сутенеру. В борделе за вознаграждение предоставляли сексуальные услуги пятеро женщин от 20 до 30 лет. В отношении них работники полиции составили протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Относительно организатора борделя следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
29-летнюю злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Черкассах полицейский устроил драку со стрельбой.
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