Журналист-расследователь Константин Андриюк заявил, что телеканал Zik мог отказаться выпускать в эфир расследование о схемах хищения бюджетных средств в Федерации футбола Украины на строительстве и искусственном покрытии футбольных полей, из-за давления народного депутата и Президента ФФУ Андрея Павелко.

Об этом сообщил журналист на своей странице в Facebook, сообщает "Наш Киев".

По словам журналиста, материал был сбалансированным, поскольку в нем были комментарии фигурантов расследования: Президента Федерации футбола Андрея Павелко, вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, а также директора компании "ФФУ Продакшн" Андрея Бондаренко, однако по неизвестным ему причинам телеканал решил отказаться от выпуска сюжета, чем обесценивает его с каждым днем.

В частности, в расследовании говорилось о возможной подделке диплома Вадима Костюченко, а также завышенных ценах на искусственное покрытие футбольных полей компанией "ФФУ Продакшн".

Андриюк также предложил Павелко, если тому нечего скрывать, обратиться в редакцию телеканала и попросить о выпустить расследование в эфир, а позже прийти к нему в студию и ответить на все вопросы по фактам, указанным в материале-расследовании.

Напомним, ранее соцсети возмутило фото дочери Павелко, играющейся с кубком Лиги чемпионов в салоне автомобиля Range Rover.

Позже полиция разогнала креативную акцию на Майдане Незалежности, в ходе которой всем желающим предлагали сделать фото с изображением Президента ФФУ и кубка Лиги Чемпионов.