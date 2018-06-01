Журналист Константин Андриюк заявил о давлении из-за расследования в отношении Павелко [ Редактировать ]
Журналист-расследователь Константин Андриюк заявил, что телеканал Zik мог отказаться выпускать в эфир расследование о схемах хищения бюджетных средств в Федерации футбола Украины на строительстве и искусственном покрытии футбольных полей, из-за давления народного депутата и Президента ФФУ Андрея Павелко.
Об этом сообщил журналист на своей странице в Facebook, сообщает "Наш Киев".
По словам журналиста, материал был сбалансированным, поскольку в нем были комментарии фигурантов расследования: Президента Федерации футбола Андрея Павелко, вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, а также директора компании "ФФУ Продакшн" Андрея Бондаренко, однако по неизвестным ему причинам телеканал решил отказаться от выпуска сюжета, чем обесценивает его с каждым днем.
В частности, в расследовании говорилось о возможной подделке диплома Вадима Костюченко, а также завышенных ценах на искусственное покрытие футбольных полей компанией "ФФУ Продакшн".
Андриюк также предложил Павелко, если тому нечего скрывать, обратиться в редакцию телеканала и попросить о выпустить расследование в эфир, а позже прийти к нему в студию и ответить на все вопросы по фактам, указанным в материале-расследовании.
Напомним, ранее соцсети возмутило фото дочери Павелко, играющейся с кубком Лиги чемпионов в салоне автомобиля Range Rover.
Позже полиция разогнала креативную акцию на Майдане Незалежности, в ходе которой всем желающим предлагали сделать фото с изображением Президента ФФУ и кубка Лиги Чемпионов.
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