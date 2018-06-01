Пресс-служба Киевского зоопарка показала, как его обитатели спасаются от жары и купаются в водоемах. Видео опубликовали на странице столичного зоопарка в Facebook.

В размещенном в соцсети ролике запечатлено, как медведи и бегемоты купаются в водоемах, бобер охлаждается под душем из специальных поливалок, а капибары пытаются спастись от жары в небольшой луже.

Также животных спасает от жары в тень деревьев.

Напомним, в Тернопольском зоопарке лев напал на подростка.