Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что число украинцев с психическими расстройствами намного превышает полагаемое среди населения.

"Распространено мнение, что психические расстройства касаются только небольшой группы населения. На самом деле, они диагностируются у около 60% людей, которые посещают медицинские учреждения первичного звена", - написала она в Facebook.

Она также заверила, что убеждение, что психические заболевания неизлечимы - ложное.

"Большинство людей, страдающих психическими расстройствами, могут активно жить и взаимодействовать с обществом. Одна из задач, которые мы должны сделать для этого - интегрировать охрану психического здоровья в систему первичной медицинской помощи", - написала она.

Ульяна Супрун сообщила, что большинство людей, имеющих психические расстройства и получают помощь на первичном звене, имеют хорошие результаты лечения при налаженной сети услуг на вторичном уровне оказания медицинской помощи и в обществе.

Ранее Ульяна Супрун разрушила миф о шизофрении.