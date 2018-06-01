Супрун ошеломила числом психически больных украинцев [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что число украинцев с психическими расстройствами намного превышает полагаемое среди населения.
"Распространено мнение, что психические расстройства касаются только небольшой группы населения. На самом деле, они диагностируются у около 60% людей, которые посещают медицинские учреждения первичного звена", - написала она в Facebook.
Она также заверила, что убеждение, что психические заболевания неизлечимы - ложное.
"Большинство людей, страдающих психическими расстройствами, могут активно жить и взаимодействовать с обществом. Одна из задач, которые мы должны сделать для этого - интегрировать охрану психического здоровья в систему первичной медицинской помощи", - написала она.
Ульяна Супрун сообщила, что большинство людей, имеющих психические расстройства и получают помощь на первичном звене, имеют хорошие результаты лечения при налаженной сети услуг на вторичном уровне оказания медицинской помощи и в обществе.
Ранее Ульяна Супрун разрушила миф о шизофрении.
по теме
"Разрушительница мифов" Супрун разоблачила очередное шарлатанство
Глава украинского Минздрава высказалась о магнитотерапии как о шарлатанской практике. "В западном мире этот метод терапии уже давно признан не научным и не используется вообще", - сказала она.
Ульяна Супрун разрушила миф о шизофрении
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун развенчала сразу 6 мифов о психическом здоровье.
Как бросить курить: советы Ульяны Супрун
По случаю Всемирного дня без табака, глава Минздрава Украины рассказала, как можно избавиться от вредной привычки.
Корь в Украине: количество заболевших быстро увеличивается
С 21 по 27 мая в Украине было зафиксировано 1334 новых случаев заболевания корью.
В Украине отменили запрет на популярное лекарство
В Украине Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками отменила временный запрет.