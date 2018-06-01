В городе Барановичи в Беларуси на последнем звонке в лицее использовали дрон вместо традиционной первоклассницы.

Об этом сообщает Intex-press.

Традиционно, на таких церемониях первоклассницу со звонком сажают на плечо выпускника. Но в Барановичах в этот раз запустили дрон с привязанным к нему колокольчиком.

"В барановичском лицее, похоже, объединили две традиции. Колокольчик, который символизировал последний звонок, привязали к квадрокоптеру. Его "отпустил в небо" директор лицея Алексей Бычковский", - пишет издание.

Напомним,