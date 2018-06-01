В Шотландии мужчина порезал полицейских [ Редактировать ]
Двух шотландских полицейских госпитализировали с ножевыми ранениями после нападения на них неизвестного. Инцидент произошел в пятницу, 1 июня, в городе Гринок, сообщает Greenock Telegraph.
Отмечается, что пострадавшие правоохранители получили ранения, когда прибыли по вызову. Один из них получил ранение в шею и находится в тяжелом состоянии, а женщина-полицейская ранена в руку.
Подкрепление, которое прибыло на место происшествия, арестовало 43-летнего мужчину. Его также отвезли в больницу.
Подозреваемый оказал сопротивление и успел проехать небольшое расстояние, прежде чем был обезврежен.
Нападение с ножом спровоцировал значительную реакцию правоохранительных структур. На место преступления вызвали авиацию.
Напомним, в Манчестере автомобиль наехал на пешеходов.
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