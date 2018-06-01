Около тридцати лет назад звезда фильма "Форсаж" Вин Дизель оставил обучение, ради актерской карьеры.



Спустя время 50-летний актер решил вернутся в университет Hunter, чтобы продолжить обучение, а на днях получил почетную степень доктора наук.



Во время награждения новой степенью Вин Дизель выступил с трогательной и мотивирующей речью.

"Мы старатели и мы можем все преодолеть. Вы знаете, что можете повлиять на окружающий мир. Вы можете прийти в Голливуд и изменить его лицо, если вы готовы трудиться и прилагать усилия", - обратился он к студентам и другим выпускникам.

Также актер вспомнил, каким был в студенческие годы. По словам Дизеля, за время обучения он получил колоссальный опыт.

"Я бы хотел рассказать, что в университете Hunter получил не только образование, но и колоссальный опыт. В молодости я работал вышибалой, а не во время работы я был студентом с самым необычным телом на планете", - поведал актер.

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