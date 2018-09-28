Для большинства из нас завтрак - это овсянка, йогурт, мюсли, яичница, что-то такое. Но зачем себя ограничивать? На The Challenger предлагают 5 вариантов завтраков, которые помогут разнообразить ваше утро.

Веганское буррито

Ингредиенты:

Шампиньоны (большие) - 4 шт.;

Чеснок - 2 зубчика;

Красный лук - 1 шт.;

Красный перец - 1/2 шт.;

Тофу - 200 г.;

Фасоль - 2 банки;

Авокадо - 1 шт.;

Сальса - 2-3 ст. л.;

Тмин, порошок чили, порошок чеснока, куркума - по 1/2 ч. л.;

Соль, перец - по вкусу;

Цельнозерновые лепешки - 4 шт;

Лайм - 1 шт.;

Салат - несколько листьев;

Свежая кинза - 1/2 пучка;

Способ приготовления:

На среднем огне нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием. Нарежьте чеснок, лук, перец и грибы. Обжаривайте их до тех пор, пока лук и грибы не начнут становиться мягкими, примерно 6-7 минут. Если необходимо, добавьте немного воды. В небольшой кастрюле раскрошите тофу вилкой, добавьте специи и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь и варите до тех пор, пока тофу не станет горячим. Обжарьте фасоль (но можно и холодную).

На четыре лепешки разложите по несколько ложек фасоли, салат, кинзу, омлет из тофу и авокадо. Добавьте немного сальсы и сбрызните соком лайма. Сверните лепешки и скорее зовите всех завтракать.

Мексиканская пицца из пасты

Ингредиенты:

Репчатый лук - 1 шт;

Болгарский перец - 3 шт;

Чеснок - 2 зубчика;

Халапеньо или чили - 1 шт;

Соль - по вкусу;

Спагетти - 60 гр;

Красная фасоль - 1 банка;

Яйца - 2 шт;

Оливковое масло - 2 ч. л.;

Сыр - по вкусу

Способ приготовления:

Разгорейте духовку до 190 ºC.

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на огонь и добавьте одну чайную ложку масла.

Добавьте нарезанные кубиками лук и перец. Обжаривайте около 10 минут. Добавьте чеснок, чили, соль и еще одну ложку масла. Хорошо перемешайте. Добавьте готовые макароны и фасоль, хорошо перемешайте и выключите огонь.

Переложите смесь в форму для выпечки или запекайте прямо в сковороде. Сделайте два углубления и разбейте в них два яйца, посыпьте все тертым сыром.

Поставьте в духовку и выпекайте примерно 15-20 минут.

Домашние драники со шпинатом и морковью

Ингредиенты:

Картофель - 3 шт;

Свежий шпинат - 1/2 стакана;

Лук репчатый - 1/2 шт;

Морковь - 1/2 шт;

Кукурузная мука - 1,5 ст. л.;

Перец чили - 1/2 ч. л.;

Соль - по вкусу

Растительное масло - для жарки;

Способ приготовления:

Картофель и морковь натрите на крупной терке. Руками отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте шпинат и лук. Добавьте к смеси картофеля и моркови.Добавьте перец, соль и кукурузную муку. Хорошо перемешайте.

Поставьте большую сковороду на огонь, добавьте масло.

Руками слепите из смеси небольшие пирожки. Или выкладывайте на сковородку ложкой.

Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки, потом уменьшите огонь и жарьте до готовности.

Подавайте со сметаной или йогуртом.

Зеленый омлет из тофу

Ингредиенты:

Цуккини - 2 стакана;

Тофу прессованый - 400-450 гр;

Шпинат - 1 пучок;

Оливковое или кокосовое масло - 2 ч.л.;

Тахини - 2 ст.л.;

Куркума - 1/2 ч. л.;

Соль, перец - по вкусу;

Способ приготовления:

Нагрейте большую сковороду или вок на среднем огне. Добавьте масло и обжарьте цуккини до полуготовности (4-5 минут).

В миске накрошите тофу руками или вилкой. Шпинат разморозьте и отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте и смешайте с тофу.

Когда кабачки будут готовы, добавьте к ним смесь тофу со шпинатом, тахини и куркуму. Хорошо перемешайте и готовьте в течение нескольких минут. Добавьте немного воды при необходимости.

Приправьте солью и перцем и подавайте к столу.

Пикантная овсянка

Ингредиенты:

Овсяные хлопья - 1/2 стакана (45 г);

Вяленые помидоры - 2 шт;

Морковь - 1 шт;

Вода - 300 мл;

Бульонный порошок - 1/2 ч. л.;

Красная фасоль - 40 гр;

Кукуруза и зеленый горошек - 30 гр;

Орегано, соль - по вкусу;

Способ приготовления:

Залейте помидоры горячей водой, чтобы они стали мягкими. Морковь нарежьте.

Нагрейте высокую сковороду. Обжаривайте овсяные хлопья на сухой сковороде, часто помешивая, пока они не станут светло-коричневыми. Добавьте морковь, воду, бульонный порошок и перемешайте.

Помидоры нарежьте и добавьте к овсянке. Варите это в течение 10 минут, иногда помешивая. Добавьте фасоль, кукурузу, горошек и орегано и варите еще три минуты. Если нужно, добавьте немного воды. Посолите по вкусу.

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