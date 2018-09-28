Что приготовить на завтрак: 5 отличных рецептов из овощей [ Редактировать ]
Для большинства из нас завтрак - это овсянка, йогурт, мюсли, яичница, что-то такое. Но зачем себя ограничивать? На The Challenger предлагают 5 вариантов завтраков, которые помогут разнообразить ваше утро.
Веганское буррито
Ингредиенты:
- Шампиньоны (большие) - 4 шт.;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Красный лук - 1 шт.;
- Красный перец - 1/2 шт.;
- Тофу - 200 г.;
- Фасоль - 2 банки;
- Авокадо - 1 шт.;
- Сальса - 2-3 ст. л.;
- Тмин, порошок чили, порошок чеснока, куркума - по 1/2 ч. л.;
- Соль, перец - по вкусу;
- Цельнозерновые лепешки - 4 шт;
- Лайм - 1 шт.;
- Салат - несколько листьев;
- Свежая кинза - 1/2 пучка;
Способ приготовления:
На среднем огне нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием. Нарежьте чеснок, лук, перец и грибы. Обжаривайте их до тех пор, пока лук и грибы не начнут становиться мягкими, примерно 6-7 минут. Если необходимо, добавьте немного воды. В небольшой кастрюле раскрошите тофу вилкой, добавьте специи и хорошо перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь и варите до тех пор, пока тофу не станет горячим. Обжарьте фасоль (но можно и холодную).
На четыре лепешки разложите по несколько ложек фасоли, салат, кинзу, омлет из тофу и авокадо. Добавьте немного сальсы и сбрызните соком лайма. Сверните лепешки и скорее зовите всех завтракать.
Мексиканская пицца из пасты
Ингредиенты:
- Репчатый лук - 1 шт;
- Болгарский перец - 3 шт;
- Чеснок - 2 зубчика;
- Халапеньо или чили - 1 шт;
- Соль - по вкусу;
- Спагетти - 60 гр;
- Красная фасоль - 1 банка;
- Яйца - 2 шт;
- Оливковое масло - 2 ч. л.;
- Сыр - по вкусу
Способ приготовления:
Разгорейте духовку до 190 ºC.
Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на огонь и добавьте одну чайную ложку масла.
Добавьте нарезанные кубиками лук и перец. Обжаривайте около 10 минут. Добавьте чеснок, чили, соль и еще одну ложку масла. Хорошо перемешайте. Добавьте готовые макароны и фасоль, хорошо перемешайте и выключите огонь.
Переложите смесь в форму для выпечки или запекайте прямо в сковороде. Сделайте два углубления и разбейте в них два яйца, посыпьте все тертым сыром.
Поставьте в духовку и выпекайте примерно 15-20 минут.
Домашние драники со шпинатом и морковью
Ингредиенты:
- Картофель - 3 шт;
- Свежий шпинат - 1/2 стакана;
- Лук репчатый - 1/2 шт;
- Морковь - 1/2 шт;
- Кукурузная мука - 1,5 ст. л.;
- Перец чили - 1/2 ч. л.;
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - для жарки;
Способ приготовления:
Картофель и морковь натрите на крупной терке. Руками отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте шпинат и лук. Добавьте к смеси картофеля и моркови.Добавьте перец, соль и кукурузную муку. Хорошо перемешайте.
Поставьте большую сковороду на огонь, добавьте масло.
Руками слепите из смеси небольшие пирожки. Или выкладывайте на сковородку ложкой.
Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки, потом уменьшите огонь и жарьте до готовности.
Подавайте со сметаной или йогуртом.
Зеленый омлет из тофу
Ингредиенты:
- Цуккини - 2 стакана;
- Тофу прессованый - 400-450 гр;
- Шпинат - 1 пучок;
- Оливковое или кокосовое масло - 2 ч.л.;
- Тахини - 2 ст.л.;
- Куркума - 1/2 ч. л.;
- Соль, перец - по вкусу;
Способ приготовления:
Нагрейте большую сковороду или вок на среднем огне. Добавьте масло и обжарьте цуккини до полуготовности (4-5 минут).
В миске накрошите тофу руками или вилкой. Шпинат разморозьте и отожмите лишнюю жидкость. Нарежьте и смешайте с тофу.
Когда кабачки будут готовы, добавьте к ним смесь тофу со шпинатом, тахини и куркуму. Хорошо перемешайте и готовьте в течение нескольких минут. Добавьте немного воды при необходимости.
Приправьте солью и перцем и подавайте к столу.
Пикантная овсянка
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья - 1/2 стакана (45 г);
- Вяленые помидоры - 2 шт;
- Морковь - 1 шт;
- Вода - 300 мл;
- Бульонный порошок - 1/2 ч. л.;
- Красная фасоль - 40 гр;
- Кукуруза и зеленый горошек - 30 гр;
- Орегано, соль - по вкусу;
Способ приготовления:
Залейте помидоры горячей водой, чтобы они стали мягкими. Морковь нарежьте.
Нагрейте высокую сковороду. Обжаривайте овсяные хлопья на сухой сковороде, часто помешивая, пока они не станут светло-коричневыми. Добавьте морковь, воду, бульонный порошок и перемешайте.
Помидоры нарежьте и добавьте к овсянке. Варите это в течение 10 минут, иногда помешивая. Добавьте фасоль, кукурузу, горошек и орегано и варите еще три минуты. Если нужно, добавьте немного воды. Посолите по вкусу.
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