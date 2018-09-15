Профессия хирурга, без сомнения, одна из самых ответственных и сложных в медицине. Возможно, именно поэтому бытует мнение, будто проводить операции могут только мужчины, а хирургов-женщин, если не совсем не бывает, то крайне мало. В честь дня хирурга, традиционно отмечающегося в третью субботу сентября, этот и другие мифы для podrobnosti.ua согласилась развеять Анна - хирург общего и сосудистого профиля одной из киевских больниц.

Мне нравится ощущать, что ты делаешь что-то реальное, своими руками. Когда приходит пациент в тяжелом состоянии или его привозят в состоянии уже критическом, а ты в буквальном смысле вот прямо здесь и сейчас спасаешь его жизнь. Когда ночью он поступает в бессознательном состоянии, а утром улыбается тебе и спрашивает, когда уже можно есть - это самая большая благодарность, которую только может получить врач.

Ни в коем случае не умаляю важности терапии и других медицинских специальностей, но только в хирургии ты ощущаешь этот бешеный ритм и получаешь такую отдачу от того, что делаешь.

Самая длительная операция в моей практике длилась больше 8 часов. Это была абдоминопластика с вырезанием 30-килограммового сальника, плюс было несколько вентральных грыж и липосакция. По факту, операция была достаточно тяжелой и физически, потому что приходилось держать 30-килограммовый сальник, и морально - пациент постоянно находился в состоянии угрозы.

Из историй других хирургов знаю о ситуации, когда салфетка, достаточно большого размера, забытая в кишечнике пациента, через месяц вышла естественным образом. Учитывая моторику кишечника, это, на самом деле, достаточно удивительная ситуация. Со мной же подобных ситуаций, к счастью, не случалось.

Многие клинические случаи из сериалов я использовала в обучении и даже в процессе практики. Еще со студенческих лет смотрела сериал "Анатомия страсти". Также, безусловно, "Клинику", "Доктор Хаус" и многие другие. В случае с этими сериалами действительно хорошо, что они берут в консультанты врачей и случаи, описанные там, - достоверные. Некоторые из них даже приходилось использовать.

В медицинском университете действительно очень тяжело. Это касается не только Украины. Я общалась со студентами-медиками других стран на других континентах, и это абсолютно идентично для всех. Все без исключения доктора говорят, что даже в практике, в самое тяжелое дежурство, не было так сложно, как во время обучения. У тебя нет ни личной жизни, ни дружеских отношений, ничего: ты просто учишься с утра до ночи. Обучение длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В операционной играет музыка. Атмосфера зачастую очень комфортная для всех участников процесса. Конечно, бывают напряженные моменты, когда окружающие звуки растворяются, а бригада сосредоточенно работает, как единое целое. Но, зачастую, в операционной играет музыка, что, по данным исследований, действует положительно на всех присутствующих, и делает операцию и выход из анестезии для пациента намного более комфортным.

Хирурги имеют специфическое чувство юмора, но большинство из них - позитивные люди, поэтому во время операции мы часто подпеваем, обсуждаем какие-то клинические случаи, а иногда мечтаем о чашечке кофе или сытном обеде по окончанию.

Случаются и курьезные ситуации. Дело в том, что анастезиологи и хирурги всегда находятся в определенной доле конкуренции, несмотря на то, что мы работаем в тандеме. Каждый хирург с самого начала и до конца операции стоит рядом с пациентом. Анастезиологи же, к сожалению, имеют привычку иногда покидать операционную. И, хотя мы это стараемся контролировать, не всегда удается.

Однажды произошел действительно неловкий случай. Время от времени на протяжении хирургического вмешательства пациент приходил в сознание. Когда операция закончилась, мне предстоял нелегкий разговор. Нужно было убедить человека, что он - слишком себя "накрутил" и, в итоге, ему происходящее приснилось. Объясняла, что он слишком мнительный, а не приходил в себя и чувствовал хирургическое вмешательство.

У меня практически всегда в сумке есть шовный материал, иглы, иглодержатель, скальпель, пинцет и ножницы. Минимальный хирургический набор для оказания первой помощи.

Как бы странно ни прозвучало, но я бы не хотела уезжать из Украины, потому что, мне кажется, что и здесь нужны хорошие врачи, и здесь можно построить карьеру, помочь людям. Да и в своей стране значительно комфортней, чем где бы то ни было.