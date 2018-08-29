День рождения Майкла Джексона: каким был легендарный певец (фото) [ Редактировать ]
29 августа 1958 года в городке Гэри американского штата Индиана родился человек, который перевернул мир - Майкл Джексон, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, филантроп, предприниматель.
Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Он 25 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий.
Давайте вспомним одни из лучших моментов жизни Майкла Джексона.
Кроме того, сегодня отмечают ряд других праздников.
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