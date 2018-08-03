Футбольные трансферы лета-2018: все о переходах в топ-лигах [ Редактировать ]
В большинстве футбольных лиг мира летнее трансферное окно 2018 открылось в начале июня, и будет функционировать на протяжении 12-и недель, как установлено в правилах ФИФА. То есть, период покупки-продажи футболистов завершится в полночь 31 августа.
Исключением является Английская Премьер-лига, где трансферное окно открылось 17 мая и закроется 10 августа.
Podrobnosti.ua рассказывают о главных переходах лета-2018 и трансферных новостях.
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