В большинстве футбольных лиг мира летнее трансферное окно 2018 открылось в начале июня, и будет функционировать на протяжении 12-и недель, как установлено в правилах ФИФА. То есть, период покупки-продажи футболистов завершится в полночь 31 августа.

Исключением является Английская Премьер-лига, где трансферное окно открылось 17 мая и закроется 10 августа.

Podrobnosti.ua рассказывают о главных переходах лета-2018 и трансферных новостях.