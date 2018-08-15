Почему-то за кофе закрепилась репутация вредного напитка, а его реальное влияние на организм скрыто под целой кучей легенд, мифов и страшилок. Самые популярные мифы о кофе развенчивают в материале издания Bit.ua.

Кофе вымывает кальций из костей и приводит к задержке роста

Эта байка похожа на отговорку родителей, которые не дают ребенку попробовать свой ежедневный напиток. Нет никаких подтверждений того, что кофе может замедлить рост. По поводу выведения кальция: эта легенда имеет реальные основания, но естественно, масштабы трагедии значительно преувеличены. Существуют исследования, которые подтверждают выведение незначительного количества кальция из костей вместе с кофе, но такой эффект больше наблюдается у пожилых людей. К тому же регулярное потребление молочной продукции компенсирует потерю кальция организмом.

Кофе повышает уровень холестерина

Правда, но во-первых, это не страшно для людей с нормальным уровнем холестерина ЛПНП, а во-вторых, этот эффект можно предотвратить с помощью бумажного фильтра. Кофе действительно меняет уровень холестерина в организме за счет действия кафестола. Это соединение в составе маслянистой части кофе, которое является потенциальным стимулятором повышенного уровня холестерина. Бумажный фильтр для кофе задерживает ту часть смеси, которая содержит кафестол.

Кофе приводит к обезвоживанию

Пожалуй, это самый популярный из кофейных мифов. В результате исследования британских ученых было доказано, что, вопреки популярному мнению, кофе не отнимает уровень потребляемой жидкости, а является ее частью.

В экспериментах участвовали 50 мужчин, и оказалось, что потребление воды одной группой и потребление кофе другой продемонстрировали одинаковый уровень жидкости в организме. Если ранее людям советовали пить 8 стаканов жидкости в день, не включая кофе и чай, то теперь эти напитки перешли в категорию «дающих», а не "отнимающих" жидкость у организма. Хотя кофеин – это естественное мочегонное средство, количество походов в туалет не особо влияет на уровень жидкости в организме.

Кофе спасает от похмелья

Кофе не выводит алкоголь из организма, так что скорейшего протрезвения вы с его помощью не получите. Тем не менее этот напиток стимулирует центральную нервную систему и может добавить вам бодрости, сфокусированности и собранности. То есть чашка кофе поможет вам проснуться, но от похмелья не вылечит.

Кофе вреден для сердца

Кофеин может привести к кратковременному повышению артериального давления, но не несет вреда в долгосрочной перспективе. Даже наоборот: сложно найти продукты, которые справляются с предотвращением забивания артерий лучше, чем кофе. Хотя у кофеманов этот эффект может не проявиться после одной порции кофе из-за приобретенного "иммунитета".

Людям с высоким кровяным давлением стоит проконсультироваться с доктором насчет необходимости ограничения ежедневного объема кофе.

Кофе способствует похудению

Чашка кофе может способствовать кратковременному ускорению обмена веществ, но нет доказательств эффективности кофе для потери веса. К тому же, если вы предпочитаете кофе с сахаром, сливками или молоком, эффект может быть противоположным.

Кофе уменьшает размер груди

Правда, но есть два важных момента: грудь женщины должна меняться с возрастом, и умеренное потребление кофе не влияет на размер груди. Шведские ученые провели исследование изменений объемов груди у женщин, потребляющих кофе. У тех участниц исследования, которые выпивали три и больше чашек кофе в день, объемы груди были в среднем на 17% меньше, чем у тех, кто ограничивал потребление кофе. Каждая дополнительная чашка регулярного кофе увеличивала эффект. По словам исследователей, излишек кофеина может через влияние на гормоны изменять размер груди. Простая истина: все хорошо в меру, и кофе не исключение.

Кофе - канцероген

Полная ложь. Кофе богат антиоксидантами, которые, наоборот, помогают клеткам восстанавливаться и сохраняться здоровыми. Существует много исследований, доказывающих положительное влияние потребления кофе на риски развития рака молочной железы, кожи, меланомы и предстательной железы.

Ранее мы писали о том, как сварить кофе в турке.