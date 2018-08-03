Выходные на День Независимости: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
24 августа в Украине ежегодно празднуют официальный государственный праздник - День Независимости. В этот день украинцы имеют официальный выходной, который, в случае попадания праздника на субботу или воскресенье, переносят на понедельник. В этом году украинцы будут отмечать уже 27 годовщину провозглашения независимости.
Сколько выходных на День Независимости 2018
В этом году День Независимости приходится на пятницу, что означает что в августе украинцы будут иметь длинные выходные - три дня подряд.
Выходные ко Дню независимости 2018 - с 24 по 26 августа.
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