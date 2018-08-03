24 августа в Украине ежегодно празднуют официальный государственный праздник - День Независимости. В этот день украинцы имеют официальный выходной, который, в случае попадания праздника на субботу или воскресенье, переносят на понедельник. В этом году украинцы будут отмечать уже 27 годовщину провозглашения независимости.

Сколько выходных на День Независимости 2018

В этом году День Независимости приходится на пятницу, что означает что в августе украинцы будут иметь длинные выходные - три дня подряд.

Выходные ко Дню независимости 2018 - с 24 по 26 августа.

Смотрите также, какие праздники отмечают 18 июля.