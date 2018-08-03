40 по Цельсию. И это не аномальная жара, а новая реальность. Ученые предупредили изнывающих от жары европейцев что, cкорее всего, теперь будет каждое лето. Как приспосабливается Старый Свет, узнаем у Татьяны Логуновой.

Дресс-код - пляжный. В центре Мадрида люди в купальных костюмах загорают на траве и освежаются в фонтанах. Летом в Испании всегда жарко, но в этом году - экстремально. В зависимости от региона от 37 до 45 градусов.

"Лучший рецепт пережить жару - это сидеть дома, или в любом другом прохладном месте, когда температура достигает пика. Организм сам подсказывает - не выходи на жару, не занимайся спортом, всегда ищи тень", - говорит Тринидад Гарсия, жительница Мадрида.

То же самое могут посоветовать и жители Рима. В Италии тоже около сорока. Туристы, которые летом заполняют улицы Вечного города - страдают от жары.

"Я стараюсь постоянно пить воду, и все время потею, это ужас. Никогда в жизни так не потела", - говорит Юргита, туристка из Литвы.

Жарко не только в Южной Европе. Аномальное лето в этом году пришло в Германию, Нидерланды, Великобританию, Францию, Эстонию, Швецию и другие европейские страны.

Не аномалия, а закономерность, исправляют ученые. Дескать, такое жаркое лето - вскоре может стать для Европы нормой: из-за глобальных изменений климата. Метеорологи уже предупреждают, в будущем Европа будет чаще и дольше изнывать от высоких температур. Причем, начиная с июня и заканчивая сентябрем.

Одни от жары страдают, другие - на ней зарабатывают. Так, например, в Германии резко выросли продажи вентиляторов. Рекордные прибыли и в магазинах, где продают воду и прохладительные напитки.

"Обычно в это время у нас мертвый сезон, все в отпусках. Но в этом году, продажи растут, растут и растут. Покупают много воды, пива. Нам не на что жаловаться, нам такое лето только в радость", - говорит Инка Лисков, продавщица.

А в Эстонии прибыль подсчитывают производители мороженого. Крупнейший завод страны по производству этого лакомства работает теперь в ночную смену и без выходных, чтобы утолить спрос. Только в июле в Эстонии продали 600 тонн мороженого.