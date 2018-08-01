Что ждет вас в августе 2018 года, узнайте в общем гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

Овны в августе будут находиться в самой гуще событий, ваша востребованность и незаменимость спровоцирует нездоровую активность завистников, которые то и дело будут вставлять палки в колеса.

Телец

Конец лета у Тельцов - благодатная пора для заключения сделок. Если вам удастся подписать контракт в первых числах августа, денег хватит на многие месяцы вперед, и их можно смело тратить.

Близнецы

Близнецов в августе ждет настоящий любовный треугольник. Оба кандидата на роль вашего избранника окажутся на удивление активными и даже могут позвать под венец.

Рак

Ракам, чтобы не запутаться в обилии дел, стоит составить четкий план действий на август. Не знаете, какое решение принять? Обратитесь за помощью к коллегам.

Лев

У Львов в августе кошелек может пополниться крупной суммой. Только звезды не могут сказать точно, что это будет - неожиданное наследство или выигрыш в лотерею.

Дева

Дева в августе - просто роковая женщина! Мужчины штабелями ложатся под ноги, главное - не затоптать никого. Попробуйте вернуть в свою жизнь немного романтики и загадочности.

Весы

Лучше отказаться от лишних трат в августе. Не приобретайте в этот период дорогостоящую технику, если покупку можно отложить. Для одиноких Весов настало время легкой интрижки. Помните, что скромность - не ваш конек.

Скорпион

Не пытайтесь подстроить мужчин под себя, они этого не любят. Сейчас лучше не закатывать партнеру истерики и не устраивать скандалы. Он не может во всем вам соответствовать.

Стрелец

Стрельцам стоит быть более дисциплинированными. Небесные светила знают, как вы любите отвлекаться на мелочи от важных дел. Соберитесь и сконцентрируйтесь на главном.

Козерог

Прогулки на свежем воздухе, легкие занятия спортом и здоровый сон в августе пойдут на пользу Козерогам. Тем, кто устал от окружающих, можно изолироваться от всех и провести время с интересной книжкой в руках.

Водолей

У Водолеев как раз в августе настала пора подумать о здоровье, а не жить в свое удовольствие. Особенно это касается питания. Пора немного подзавязать с алкоголем и быстрыми перекусами в кафе.

Рыбы

В августе лучший вариант для Рыб - идти к своей цели постепенно, ставя перед собой небольшие, но реально выполнимые задачи. Только так желаемое будет достигнуто.

Также в августе украинцев ждет дополнительные выходные.