Електрокар із цукру та льону створили студенти з Нідерландів. Це перша машина в історії, що здатна до самоутилізації, адже всі її деталі зроблені з органіки. Більше про унікальну розробку далі в сюжеті.

Він навряд чи виграє авторалі, зате може побити рекорд з екологічності. Електрокар на ім'я Ной виготовлений винятково з органічних матеріалів. Замість звичного в автобудівництві алюмінію в цій машині лляні волокна та цукор.

"Лляні стрічки ми складаємо разом у різних напрямках, щоб посилити міцність. Пресуємо їх у 8-12 шарів, і використовуємо цей біокомпозит для конструювання", - розповідає Кас Верстаппен, співробітник Технічного університету Ейндховена.

Цей "малюк" може проїхати 240 кілометрів без підзарядження. Максимальна швидкість 110 кілометрів на годину. Автівка важить трохи більш ніж 400 кілограмів. Що значно менше за машини-аналоги.

Матеріал для корпусу та салону побудований за принципом от такого сендвіча. Сконструювали авто нідерландські студенти. Свою розробку називають максимально дружньою до довкілля. Адже всі використані матеріали піддаються переробці. Чим звичайні автівки похвалитися не можуть.

"Ми переконалися, що всі гайки та гвинти в цьому автомобілі потім можна переробити. Для кожної деталі цієї машини в нас є повний аналіз життєвого циклу - звідки вона прийшла і де може послужити після того, як автомобіль відпрацює своє", - розповідає Кас Верстаппен, співробітник Технічного університету Ейндховена.

Перероблену сировину потім можна використати, наприклад, у будівництві, кажуть розробники. Це вже не перший їхній проект. Старшу сетру електрокара на ім'я Ліна презентували торік. Конструктори сподіваються, що вже зовсім скоро їхні моделі вийдуть на єврошляхи. Раніше Нідерланди заявили, що до 2030-го року весь автопарк країни мають замінити електромобілі.