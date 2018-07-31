Харьковская облгосадминистрация планирует выдать новые квартиры более 300 переселенцам [ Редактировать ]
Десять семей-переселенцев въехали в новые квартиры под Харьковом. В Богодухове людям, бежавшим с оккупированных территорий, отдали целый дом - перестроили бывшее здание больницы. С деньгами помогли немецкие партнеры. Когда и сколько еще семей смогут получить новое жилье, знает Светлана Шекера.
Дима и Илья уже решили, кому, где спать на двухъярусной кровати в новой квартире. Рассказывают, как обустроят комнату.
"Поставим вот здесь небольшой столик, чтоб учиться. Папа очень хорошо делает полочки. Книжки будут стоять, зошити", - рассказывает Дмитрий Лебедев, переселенец.
Это было заброшенное здание бывшего больничного стационара. Отремонтировали. И вот сегодня в новый дом вселились десять семей переселенцев. В мэрии говорят, желающих было втрое больше, чем квартир.
"Перевагу віддали багатодітним сім'ям, сім'ям з дітьми, пенсіонерам і людям, які втратили працездатність", - рассказывает Алла Щербак, управляющая делами комитета городского совета Богодухова.
Деньги на ремонт выделило правительство Германии. До конца года в Харьковской области, говорит глава обладминистрации, переселенцам дадут жилье в Лозовой, Дергачах, Золочеве и Краснограде. До весны достроят большое общежитие в Изюме. Жилье очень нужно, ведь в регионе "осели" более 127 тысяч человек с оккупированных территорий.
"Допомагаємо людям, житлова програма для переселенців діє. В Богодухівському районі завершена реконструкція будівлі для соціального житла, 10 квартир для 30-ти людей - це гарна і плідна наша співпраця із німецькими партнерами і українським фондом соціальних інвестицій. За рік плануємо по Харківській області відкрити ще шість гуртожитків, а це сто квартир майже для 350 людей. Турбота і справжні справи - це головна політика. Тому будемо продовжувати і підтримувати людей", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.
Государство, говорит министр соцполитики, только сейчас начало заниматься проблемой жилья для переселенцев. А пока госпрограммы готовятся, помощь оказывают международные партнеры.
"Загалом, майже тисяча переселенців будуть мати уже дах над головою завдяки коштам платників податків з Німеччини. Я сподіюваюсь, що наступного року в нас уже будуть і державні програми по забезпеченню житлом цих людей", - говорит Андрей Рева, министр социальной политики.
В этом году в собственные квартиры также въедут переселенцы в Мелитополе, Камыш Заре Запорожской области и во Львове.
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