Десять семей-переселенцев въехали в новые квартиры под Харьковом. В Богодухове людям, бежавшим с оккупированных территорий, отдали целый дом - перестроили бывшее здание больницы. С деньгами помогли немецкие партнеры. Когда и сколько еще семей смогут получить новое жилье, знает Светлана Шекера.

Дима и Илья уже решили, кому, где спать на двухъярусной кровати в новой квартире. Рассказывают, как обустроят комнату.

"Поставим вот здесь небольшой столик, чтоб учиться. Папа очень хорошо делает полочки. Книжки будут стоять, зошити", - рассказывает Дмитрий Лебедев, переселенец.

Это было заброшенное здание бывшего больничного стационара. Отремонтировали. И вот сегодня в новый дом вселились десять семей переселенцев. В мэрии говорят, желающих было втрое больше, чем квартир.

"Перевагу віддали багатодітним сім'ям, сім'ям з дітьми, пенсіонерам і людям, які втратили працездатність", - рассказывает Алла Щербак, управляющая делами комитета городского совета Богодухова.

Деньги на ремонт выделило правительство Германии. До конца года в Харьковской области, говорит глава обладминистрации, переселенцам дадут жилье в Лозовой, Дергачах, Золочеве и Краснограде. До весны достроят большое общежитие в Изюме. Жилье очень нужно, ведь в регионе "осели" более 127 тысяч человек с оккупированных территорий.

"Допомагаємо людям, житлова програма для переселенців діє. В Богодухівському районі завершена реконструкція будівлі для соціального житла, 10 квартир для 30-ти людей - це гарна і плідна наша співпраця із німецькими партнерами і українським фондом соціальних інвестицій. За рік плануємо по Харківській області відкрити ще шість гуртожитків, а це сто квартир майже для 350 людей. Турбота і справжні справи - це головна політика. Тому будемо продовжувати і підтримувати людей", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

Государство, говорит министр соцполитики, только сейчас начало заниматься проблемой жилья для переселенцев. А пока госпрограммы готовятся, помощь оказывают международные партнеры.

"Загалом, майже тисяча переселенців будуть мати уже дах над головою завдяки коштам платників податків з Німеччини. Я сподіюваюсь, що наступного року в нас уже будуть і державні програми по забезпеченню житлом цих людей", - говорит Андрей Рева, министр социальной политики.

В этом году в собственные квартиры также въедут переселенцы в Мелитополе, Камыш Заре Запорожской области и во Львове.