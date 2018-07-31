В Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли российские журналисты - Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

Гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР и местные чиновники.

"Россиян остановили на блокпосту. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбара", - пишет "Дождь".

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отметило, что россиян убили неустановленные вооруженные люди.

Погибших опознали. Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко рассказала, что узнала его по фотографии.

Журналисты снимали документальный фильм о деятельности в ЦАР российской частной военной компании "Вагнер".

"Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз", - прокомментировал коллега погибших Андрей Коняхин для ВВС.

До этого в Таиланде разбился вертолет, в результате чего погибли пилоты и журналисты.