Во Франции пьяные мигранты избили камнями полицейских [ Редактировать ]
Во французском городе Кале в столкновениях с мигрантами четверо полицейских получили ранения.
Часть мигрантов была не в трезвом состоянии. Они забросали стражей порядка камнями, одному из них разбили голову, информирует BFMTV.
Всего в результате столкновений пострадали четыре человека. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка
В Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе одновременно находятся несколько сотен мигрантов.
Ранее мигранты устроили кровавое побоище в Греции.
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