Во французском городе Кале в столкновениях с мигрантами четверо полицейских получили ранения.

Часть мигрантов была не в трезвом состоянии. Они забросали стражей порядка камнями, одному из них разбили голову, информирует BFMTV.

Всего в результате столкновений пострадали четыре человека. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка

В Кале располагался большой лагерь для мигрантов, известный как "джунгли". После его сноса в городе одновременно находятся несколько сотен мигрантов.

Ранее мигранты устроили кровавое побоище в Греции.