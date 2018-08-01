Голубика - не только вкусная ягода, но и очень полезная. Однако далеко не все можно часто ее употреблять. Об этом пишет Neboleem.

На практике ягоды голубики крайне редко вызывают какое-либо побочное действие на организм. Но так же, как и с любым продуктом, значительно превышать разумные количества ягод не рекомендуется.

Ведь в голубике содержится масса питательных веществ, которые при поступлении в организм человека в чрезмерном количестве могут вызвать различные признаки интоксикации. Это может быть тошнота, рвота, головная боль и слабость.

Особенно аккуратными с употреблением голубики нужно быть беременным женщинам и тем, кто кормит ребенка грудью.

В последнем случае значительное превышение количества продукта может вызвать аллергию и интоксикацию у ребенка. Не рекомендуют врачи употреблять голубику в любом виде людям, страдающим дискинезией желчевыводящих путей.

Ранее мы писали, кому нельзя есть кому нельзя есть виноград.