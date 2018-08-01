Кому нельзя есть голубику [ Редактировать ]
Голубика - не только вкусная ягода, но и очень полезная. Однако далеко не все можно часто ее употреблять. Об этом пишет Neboleem.
На практике ягоды голубики крайне редко вызывают какое-либо побочное действие на организм. Но так же, как и с любым продуктом, значительно превышать разумные количества ягод не рекомендуется.
Ведь в голубике содержится масса питательных веществ, которые при поступлении в организм человека в чрезмерном количестве могут вызвать различные признаки интоксикации. Это может быть тошнота, рвота, головная боль и слабость.
Особенно аккуратными с употреблением голубики нужно быть беременным женщинам и тем, кто кормит ребенка грудью.
В последнем случае значительное превышение количества продукта может вызвать аллергию и интоксикацию у ребенка. Не рекомендуют врачи употреблять голубику в любом виде людям, страдающим дискинезией желчевыводящих путей.
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