Почему кружится голова: основные причины [ Редактировать ]
На головокружение очень редко обращают внимание, однако причин такого явления может быть несколько.
Врач Алексей Сиделковский назвал причины головокружения, пишет НВ.
Когда человек долго не ест, то у него может кружиться голова. Так мозг реагирует на отсутствие питательных веществ - снизить энергозатраты.
Нарушение работы сердечно-сосудистой системы возникает из-за избытка тепла в организме. В таком случае нужно принять жаропонижающие препараты, переместиться в тень и обтереться холодным полотенцем.
Головокружение может вызвать нехватка кислорода. Поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение и избегать душных мест.
Резкая потеря веса вызывает ощущение головокружения. Все потому, что при расщеплении жировой ткани возникают кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.
Головокружения могут возникнуть из-за истерического припадка. Он может произойт только на публике. В этом случае человеку становится внезапно плохо в разгаре ссоры или какой-то напряженной ситуации.
При всплеске гормонов, который может быть из-за сильного и внезапного волнения, может кружиться голова.
Сон жизненно необходим для человека. Его недостаток может проявляться симптомами головокружения - сигнал мозгу отключить человека.
Ранее мы писали о привычках, которые вредят сну и мешают похудеть.
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