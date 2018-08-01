Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет вас сегодня, в первый день августа, и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.
Овен
В этот день не переусердствуйте с требованиями в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи.
Тельцу следует тщательно просчитывать свои действия. Иначе, можно попасть в непредвиденную ситуацию, связанную с деньгами.
Вам будет сложно вести размеренный образ жизни. Вероятно, вам все наскучит, и вы, стремясь к активной и интересной жизни, отправитесь в путешествие.
Рак
Автомобилисты Раки сегодня весь день будут попадать на зеленую волну. Ракам полезно хоть ненадолго уединиться, а может даже поспать.
Лев
Не уединяйтесь! В вашей жизни появятся люди с новыми идеями и предложениями.
Дева
Настроение у Девы будет прыгать так резко, что можно угодить в конфликтные ситуации на "раз, два, три".
Весы
Планеты наделяют их склонностью к флирту, напористостью в достижении своих целей и стремлением действовать без оглядки на условности.
Если Скорпионы планировали на сегодня одно, а кто-то или что-то помешало вашим планам, не стоит из-за этого нервничать, возможно, так будет даже лучше.
День подходит для переговоров, обсуждения долгосрочных планов и деловых встреч. Займитесь поиском необходимой информации.
Козерог
Козерогу нужно четко планировать все, чем он собирается заниматься. Никакие сомнения или резкие повороты не приведут к успеху.
Водолей
У Водолеев будет отсутствовать потребность обсуждать с супругом события текущей жизни, находить взаимопонимание и получать одобрение.
Рыбы
Сегодня Рыбы столько всего сделают, что сами будут удивлены своей трудоспособности, и они получат от этого огромное удовольствие.
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