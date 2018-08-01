Вы точно видели в социальной сети Instagram идеальное фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков - это личный фотограф, которым часто становится муж или парень, сообщает Bored Panda.

Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.

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