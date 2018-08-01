На что идут мужчины ради удачного фото для Instagram девушки [ Редактировать ]
Вы точно видели в социальной сети Instagram идеальное фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков - это личный фотограф, которым часто становится муж или парень, сообщает Bored Panda.
Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.
Также предлагаем рейтинг самых "дорогих" звезд Instagram.
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