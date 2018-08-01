Приметы и суеверия: что нельзя делать в первый день августа [ Редактировать ]
Как быстро пролетела большая половина лета, согласитесь? Но впереди остался еще один бархатный летний месяц - август.
Что нельзя делать в первый день августа?
1 августа в поле завершались летние работы и начинались осенние. И для предков было важно, чтобы в этот день шел дождь, ведь это означало, что в следующем году вырастет отличная рожь, а урожай будет богатым. Если день был сухим и солнечным, проводили специальный обряд, чтобы вызвать осадки.
В то же время предки заметили, что погода в этот день предвещает осень. Если день все же был солнечный - осень будет сухая, а если дождливый - мокрая и сырая. А еще в народе верили, что в этот день оводы кусают в последний раз.
Существовало еще и несколько запретов на 1 августа.
Считалось, что в этот день нельзя забивать скотину и вообще проливать кровь, чтобы она не перешла на детей и внуков. Также нельзя продавать конину, иначе остальные кони в хозяйстве станут болеть.
А еще в это день не ставили квас, не квасили капусту и не солили огурцы.
Также узнайте, какие еще праздники отмечают 1 августа.
по теме
Приметы на 29 июля: чего ждать в последний выходной месяца
В старину этот день имел очень большое значение для крестьян, которые выходили на первый покос
Лунный календарь благоприятных дней в августе 2018 года
Благодаря лунному календарю можно вычислить наиболее благоприятные дни в августе 2018 года для бизнеса и личной жизни
Кровавое лунное затмение 27 июля: приметы и суеверия
27 июля в 23:22 по киевскому времени начинается Лунное затмение и продлится целых 103 минуты
День крещения Руси 2018: приметы и традиции праздника
Ежегодно в Украине 28 июля отмечается День крещения Руси
Почему нельзя фотографировать спящих людей
Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о том, что фотографировать спящего человека нельзя