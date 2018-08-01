В этот день предки не ставили квас

Как быстро пролетела большая половина лета, согласитесь? Но впереди остался еще один бархатный летний месяц - август.

Что нельзя делать в первый день августа?

1 августа в поле завершались летние работы и начинались осенние. И для предков было важно, чтобы в этот день шел дождь, ведь это означало, что в следующем году вырастет отличная рожь, а урожай будет богатым. Если день был сухим и солнечным, проводили специальный обряд, чтобы вызвать осадки.

В то же время предки заметили, что погода в этот день предвещает осень. Если день все же был солнечный - осень будет сухая, а если дождливый - мокрая и сырая. А еще в народе верили, что в этот день оводы кусают в последний раз.

Существовало еще и несколько запретов на 1 августа.

Считалось, что в этот день нельзя забивать скотину и вообще проливать кровь, чтобы она не перешла на детей и внуков. Также нельзя продавать конину, иначе остальные кони в хозяйстве станут болеть.

А еще в это день не ставили квас, не квасили капусту и не солили огурцы.

Также узнайте, какие еще праздники отмечают 1 августа.