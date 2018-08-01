В Украине появились новые автомобильные номера [ Редактировать ]
В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков.
Как пишет AutoConsulting, в Киеве уже некоторое время существует малоизвестная серия номерных знаков КА. Теперь аналогичные новые серии появились и для остальных регионов Украины.
Напомним, что с 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА - АХ, ВА - ВО, ВТ - ВХ, СА - СВ, СЕ - СН.
Перечень соответствия регионов новой (и старой) кодификации.
Ранее в Раде обнародовали формулу для расчета цены растаможки "евроблях".
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