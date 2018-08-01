Министерство финансов Украины хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными, сообщает ubr.ua.

Правительство предлагает с одной стороны вдвое повысить сумму отправки средств для клиента (со 150 тысяч гривен до 300 тысяч гривен). С другой стороны, расширятся и полномочия субъектов первичного финмониторинга и штрафы за "косяки" проверяющих.

Законопроект опубликован на сайте Министерства финансов 25 июля 2018 года.

Проверяющих обложат космическими штрафами

В Минфине предлагают на порядок увеличить штрафы за некачественные проверки. За подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода уполномоченное лицо субъекта первичного финмониторинга могут наказать штрафом на сумму до 2000 необлагаемых минимумов (34 тысяч гривен). Хотя прежде за такие проступки максимальный штраф составлял 3,4 тысячи гривен.

Банкам станет легче

Единственные, кто выиграет - это банки. Чиновники ограничат сумму максимального штрафа за нарушения порядков проведения финансового мониторинга на уровне 10 миллионов гривен.

Но защитит это лишь крупные финучреждения, тогда как мелким банкам станет только хуже - сейчас Нацбанк имеет право штрафовать подопечных на сумму 1% от уставного капитала (то есть для финучреждений с минимально допустимым капиталом в 200 млн грн. штраф не может превышать 2 млн грн.).

Переводы возьмут под контроль

Еще одна новация документа - требование к полной идентификации любых операций по переводу средств без открытия счета.

Проект устанавливает для всех операторов рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств. Причем без каких-либо ограничений. Такие данные должны будут "зашиваться" в саму транзакцию и быть всегда доступны.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать ФИО отправителя, уникальным идентификатором операции, а также аналогичной информацией о получателе средств.

Важно отметить, что это требование касается не только переводов от человека человеку, но и любых других платежей, например, в пользу мобильных операторов. То есть чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

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Еще больше информации нужно будет вносить при переводах на сумму свыше 30 тысяч гривен. Минфиновцы хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

При этом операторы рынка должны будут обеспечить постоянный мониторинг всех транзакций. В том числе и с целью недопущения дробления финансовых операций. В случае же если, например, человек откажется указывать свои данные, проводить операцию будет строго запрещено.

Фактически, это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев. В этом контексте даже увеличение пороговой суммы переводов выглядит довольно слабым утешением.

Авторы документа уверяют, что всего лишь стараются приблизить украинское "антиотмывочное" законодательство к европейским порядкам и требованиям меморандума, подписанного МВФ и Министерством финансов.

В случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде нормы законопроекта могут вступить в силу безотлагательно - на следующий день после публикации закона.

Ко всему НБУ изменил правила раскрытия банковской тайны.