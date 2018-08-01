Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго. О пострадавших сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспара на своей странице в Twitter.

Министр написал, что из 103 человек, которые были на борту самолета, установили местоположение 101 из них. 90 человек находится в больницах. Аэропорт возобновил свою работу. Позже министр дописал, что были найдены все 103 человека.

"О смертях не сообщалось", - отметил Херардо Руис Эспара.

По словам местных жителей, во время взлета самолета шел сильный дождь, пилоты хотели вернуться, но потеряли контроль над бортом.

Ранее мы сообщали, что в Мексике разбился пассажирский самолет.