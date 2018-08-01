Крушение самолета в Мексике: появились данные о пострадавших [ Редактировать ]
Пассажирский самолет Emerarer мексиканской авиакомпании Aeromexico потерпел крушение в штате Мексики Дуранго. О пострадавших сообщил министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспара на своей странице в Twitter.
Министр написал, что из 103 человек, которые были на борту самолета, установили местоположение 101 из них. 90 человек находится в больницах. Аэропорт возобновил свою работу. Позже министр дописал, что были найдены все 103 человека.
"О смертях не сообщалось", - отметил Херардо Руис Эспара.
По словам местных жителей, во время взлета самолета шел сильный дождь, пилоты хотели вернуться, но потеряли контроль над бортом.
Ранее мы сообщали, что в Мексике разбился пассажирский самолет.
по теме
"Сесть невозможно": вылетевший из Львова самолет 4 часа искал спасения
В понедельник, 30 июля, в Киеве едва не произошла авиакатастрофа
Авиакатастрофа в Индии: разбился МиГ-21
Самолет вылетел с авиабазы города Патханкот
Под Сумами произошла авиакатастрофа
В Роменском районе Сумской области разбился самолет
Трамп объявил о начале строительства стены между США и Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось
В Бердянске застрелили ветерана АТО: введен план "Сирена"
Во вторник, 31 июля, в городе Бердянск Запорожской области убили общественного активиста