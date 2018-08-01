В США прервали запуск баллистической ракеты [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы США приняли решение прервать тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом говорится в сообщении американского командования глобальных ударов ВВС, пишет издание Santa Maria Times.
Указано, что запуск должен был пройти с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Его отменили из-за обнаружения аномалии, которая могла стать причиной непредсказуемых инцидентов во время испытания. В ВВС США отметили, что запуск был «безопасно прекращен».
Как пояснили в командовании, такие аномалии могли возникнуть «из-за многих факторов", в том числе из-за платформы запуска или тестового оборудования. Для выявления причин ее возникновения группа экспертов проведет исследования.
Как известно, межконтинентальная баллистическая ракеты Minuteman III используется в США с 1970 года. Она способна пролететь 13 тысяч км. Американские военные проводят ее модернизацию.
В конце апреля сообщалось, что США провели запуск этой ракеты. Он был проведен с той же базы Ванденберг в штате Калифорния, с которой, во вторник, 31 июля, запустить ее не удалось.
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