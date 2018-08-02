Ильин день 2018: что категорически нельзя делать женщинам 2 августа [ Редактировать ]
Ильин день является как церковным, так и народным праздником. У наших предков с ним было связано множество традиций и обычаев, и сейчас некоторые продолжают их придерживаться.
Ильин день стали отмечать именно 2 августа, так как в этот день почти всегда грозы, дожди и град. Говорили, что это Илья злится на грешников.
Считается, что именно пророк Илия, вознесшийся на небо на огненной колеснице,"заведует" дождями, громами и молниями.
Также в день Ильи категорически запрещено купаться.
Ильин день: что нельзя делать
- 2 августа не принято купаться в водоемах
- Нельзя выполнять никакую работу в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка
- Работа в этот праздник может привести к гибели урожая
- Нежелательно заниматься и пчеловодством, но можно заниматься заготовкой воска для свечей
- На Илью нельзя сквернословить, ругаться, злоупотреблять алкоголем
- В этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией. Особенно нужно избегать сосен с двумя верхушками
- Не стоит 2 августа и отправляться на рыбалку
- Нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть
- Нечистая сила в Ильин день может вселиться в домашних животных и скот, поэтому животных не выпускают со двора и не берут в дом
Узнайте также, приметы и традиции в День Ильи.
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