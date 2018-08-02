Ильин день является как церковным, так и народным праздником. У наших предков с ним было связано множество традиций и обычаев, и сейчас некоторые продолжают их придерживаться.

Ильин день стали отмечать именно 2 августа, так как в этот день почти всегда грозы, дожди и град. Говорили, что это Илья злится на грешников.

Считается, что именно пророк Илия, вознесшийся на небо на огненной колеснице,"заведует" дождями, громами и молниями.

Также в день Ильи категорически запрещено купаться.

Ильин день: что нельзя делать

2 августа не принято купаться в водоемах

Нельзя выполнять никакую работу в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка

Работа в этот праздник может привести к гибели урожая

Нежелательно заниматься и пчеловодством, но можно заниматься заготовкой воска для свечей

На Илью нельзя сквернословить, ругаться, злоупотреблять алкоголем

В этот день нельзя стоять под деревом - может ударить молнией. Особенно нужно избегать сосен с двумя верхушками

Не стоит 2 августа и отправляться на рыбалку

Нельзя стоять на перекрестках, так как там собирается нечисть

Нечистая сила в Ильин день может вселиться в домашних животных и скот, поэтому животных не выпускают со двора и не берут в дом

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