День ангела Ильи по церковному календарю каждый год отмечают 2 августа.

В 2018 именины Ильи мы будем праздновать в четверг. В этот день принято поздравлять не только знакомых и родных с именем Илья. 2 августа православные встречают друг друга словами: "Поздравляю с днем Ильи! Желаю счастья, любви и добра, и еще больше - солнца и тепла!".

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В Ильин день гони печаль! Праздник славного пророка Унесет все беды вдаль Сильным дождевым потоком! Пусть подарит чистоту, Свежесть мысли и стремление, Как стремится в темноту Луч надежды и прозрения.

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Илью с именинами мы поздравляем Пусть тебе солнышко светит Согревая душу теплом Пусть бушует ветер Разгоняя всю тоску! В мире много ярких красок, Собери их, вдохновись же, И поверь, что счастье ближе Будет тут же. Верь в свой Путь!

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С именинами Вас поздравляю, Илья! Помогает во всем Вам сама пусть Земля! И желаю я Вам жизнь лишь в счастье прожить, Чтобы веры, надежды не лопнула нить! Вам желаю улыбок, желаю добра, И сердечного, нежного в сердце тепла! Пусть исполнится то, для чего Вы живете, И тогда сразу все, непременно, поймете.

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Наступает для всех праздник - Это славный Ильин день. Пусть гремит боян-проказник, С лиц уйдет печали тень. Поздравляю всех сегодня, Благ побольше будет пусть, Счастья, радости, веселья, Вдаль уходит пускай грусть!

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Илья-пророк, нас береги, От черной силы защити, А мы уж воздадим молитвой, Господь, Илью благослови!

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В Ильин день пожелать хочу вкусного и сдобного первого хлеба, щедрости души и большого урожая, благоприятной погоды и ясного неба, доброго отдыха и почитания пророка, искренних молитв и дождевых капель, которые принесут на землю плодородие и благополучие.

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В праздник, в День Ильи пророка, я желаю благ земных. Мира, радости, достатка, мыслей только молодых. В этот день все пожелания станут явью, точно знай. Шли добра посыл огромный. Никогда не унывай!

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День Ильин и осень на пороге и свежо бывает по утрам. Не забыть о вере и о Боге, жить в добре желаю нынче вам!

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Пусть Илья всю нечисть уничтожит, на нее грозу свою нашлет. А добро для вас он приумножит, от тревог и всех забот спасет!



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