Затримали її під час отримання останньої частини хабара

На хабарі погоріла старший інспектор Київської митниці. Вона вимагала майже три з половиною тисячі доларів від двох жінок, за те щоб ті могли безперешкодно провозити товари через аеропорт "Київ".

Затримали її під час отримання останньої частини хабара у розмірі 1200 доларів. Тепер здирниці світить до 10 років за гратами