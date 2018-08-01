Митник з Києва погоріла на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі погоріла старший інспектор Київської митниці. Вона вимагала майже три з половиною тисячі доларів від двох жінок, за те щоб ті могли безперешкодно провозити товари через аеропорт "Київ".
Затримали її під час отримання останньої частини хабара у розмірі 1200 доларів. Тепер здирниці світить до 10 років за гратами
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