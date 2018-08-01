Швеція підтримає реформи в Україні [ Редактировать ]
Уряд Швеції надасть додаткову фінансову підтримку реформам в Україні. Йдеться про 380 тисяч доларів - для українського об'єднання організацій та експертів - "Реанімаційного пакету реформ".
Гроші планують витратити на підтримку вже досягнутих змін і розвиток громадського суспільства в Україні. Кошти виділятимуть поступово протягом року.
У посольстві Швеції в Україні наголошують, що об'єднання "Реанімаційний пакет реформ" показало себе як надійний партнер.
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