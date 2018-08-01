Гроші планують витратити на підтримку вже досягнутих змін

Уряд Швеції надасть додаткову фінансову підтримку реформам в Україні. Йдеться про 380 тисяч доларів - для українського об'єднання організацій та експертів - "Реанімаційного пакету реформ".

Гроші планують витратити на підтримку вже досягнутих змін і розвиток громадського суспільства в Україні. Кошти виділятимуть поступово протягом року.

У посольстві Швеції в Україні наголошують, що об'єднання "Реанімаційний пакет реформ" показало себе як надійний партнер.